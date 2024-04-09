"إنسان آلى" يسلم جوائز الدورات الرمضانية في المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، لرصد فاعليات نهائى الدورة الرمضانية والتى تقام للعام العاشر على التوالى، والتى يسلم جوائزها هذا العام "إنسان آلى".

ويقول الدكتور عبده إسماعيل عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، إن الدورة الرمضانية تقام للعام العاشر على التوالى تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة في المنوفية.

وأضاف عضو مجلس إدارة مركز شباب قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أن الدورة الرمضانية المقامة على أرض مركز الشباب شارك فيها 32 فريقا من محافظة المنوفية ، والغربية ، ونجح فريقان من محافظة الغربية فى الوصول إلى النهائى، والذى سوف يحكمه الحكم الدولى محمود ناجى، وسط حضور المئات من الجماهير بالقرية والقرى المجاورة.