أهالي شمال سيناء يتوجون أبناءهم المتميزين بمسابقات حفظ القرآن الكريم.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتشرت هذا العام بمختلف مدن وقرى شمال سيناء ظاهرة مسابقات حفظ القرآن الكريم، وكرمت أوقاف شمال سيناء والمحافظة أعداد من الفائزين في مسابقاتها الرسمية إلى جانب الفائزين من قبل مؤسسات مجتمعية، وبدورهم حرص أبناء العائلات في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد علي تكريم من يحفظون القرآن الكريم من بين أطفالهم وشبابهم.

وشهدت محافظة شمال سيناء هذا العام إقامة 4 مسابقات للقرآن الكريم ذات جوائز مالية قيمة وهي كما أوضح الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، المسابقة المحلية السنوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة وجوائزها بقيمة 200 ألف جنيه والمسابقة القرآنية علي روح المرحوم فاروز قويدر وجوائزها بقيمة 100 ألف جنيه والمسابقة القرآنية علي روح المرحوم إبراهيم محمد فخرو وجوائزها بقيمة 100 ألف جنيه، معلنا عن تكريم 534 فائزا من عموم المحافظة.

وأضاف مرزوق، أن مستويات مسابقة القرآن الكريم المشتركة أربعة وهي حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية والمستوى الثاني حفظ 10 أجزاء للمرحلة الإعدادية والمستوى الثالث في حفظ نصف القرآن الكريم للمرحلة الثانوية والجامعية والمستوى الرابع في حفظ القرآن الكريم كاملا للجميع.

كما شهدت شمال سيناء فعاليات مسابقة الوسيم للقرآن الكريم، وخلالها تم تكريم 10 من الفائزين في حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملا بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فائز مقدمة من المؤسسة، بجانب شهادة تقدير من المحافظة، وشارك فيها 300 متسابقًا في المسابقة.

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، أن لجنة المسابقة والتحكيم من مديرية أوقاف شمال سيناء قامت باختيار المتسابقين الفائزين طبقًا لأنموذج المسابقات العالمية، حيث تم رقمنة جميع الأسئلة لجميع المستويات.

أضاف مرزوق، أن المتسابق اختار أنموذج الأسئلة بنفسه برقم السؤال مع اختيار الأسئلة بمنهجية ودقة كاملة لجميع المستويات وإعداد استمارات جودة المتسابق لمراحل المسابقة المختلفة ووضع معايير التقييم وفق ضوابط وأسس خاصة مثل: درجة إتقان الحفظ، درجة إتقان المتشابهات، درجة حسن الصوت والأداء، درجة إتقان الأحكام، درجة ذكر اسم السورة بكل موضع.

وشهدت مدينة بئر العبد تكريم أهالي للمتميزين من حفظة كتاب الله بقرية الخربة، كما أقامت عائلات الشريف والبيك بالعريش حفلات تكريم لحفظة القرآن الكريم من أبنائها بحضور رموز العائلات.



اهالي يكرمون حفظة القرأن



من التكريمات