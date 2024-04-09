أكاديمية المعلمين تمد فترة حجز اختبارات البرامج الرقمية للقيادات التربوية

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية المعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بشأن حجز البرامج الرقمية للقيادات التربوية، وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير إدارة مدرسية وتوجيه فني، علي منصة المعلم للتدريب عن بعد .

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عبر موقعها الرسمي، أنه نظراً لكثرة المتقدمين للبرنامج وحيث أن اليوم 9 إبريل يوافق إجازة رسمية، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج ، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15، 16-4- 2024 ليتمكنوا من أداء الاختبار.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن من سبق لهم حجز اختبار يوم 9 أبريل عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين، وكذلك إتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.