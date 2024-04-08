هن.. سيدة العطاء الملكة أحمس نفرتارى أول امرأة تتقلد قيادة فرقة عسكرية كاملة

كتبت ـ أمنية الموجي

"لعبت دورًا بارزًا في المعركة التي انتهت بطرد الهكسوس من مصر وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة، فكان لها دور عظيم في صناعة التاريخ المصري"، الملكة أحمس نفرتاري عميدة الأسرة الثامنة عشرة، والتي ألهها المصريون القدماء حسب معتقداتهم، زوجة الملك أحمس الأول محرر مصر وطارد الهكسوس والآسيويون، ومؤسس الأسرة الثامنة عشر - أعظم الأسر الحاكمة في مصر حكم من 1550 ق.م. حتى 1525 ق.م.

كانت والدة نفرتارى إياح حتب زوجة الملك سقنن رع تاعا الثاني من ملوك الأسرة السابعة عشر، وقد وجد بعض النقوش التي توضح أن اعح حتب كانت تشارك ولديها كامس وأحمس في الحكم خلال حرب التحرير للتخلص من الهكسوس.

أنجبت نفرتارى سبعة أبناء ثلاثة أولاد مات منهم اثنين وأربعة بنات مات منهم ثلاثة، والأبناء الذين ظلوا على قيد الحياة هم أمنحتب الأول واعح حتب الثانية، وتزوجت أخيها أمنحتب الأول، وعند وفاة أحمس الأول أصبحت الوصي علي ابنها امنحوتب الأول، وحتى تمكن من بلوغ السن وان يصعد إلى العرش.

عاشت نفرتارى خلال حكم كل من، زوجها وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول، ويوجد لها تمثال في معبد الكرنك، لقبت الملكة نفرتاري بالعديد من الألقاب وأبرزها الأميرة الوراثية سيدة العطاء، عظيمة الثناء، أم الملك، الزوجة الملكية العظيمة، زوجة الإله، المتحدة مع التاج الأبيض، ابنة الملك، أخت الملك.

كانت الملكة تلقب بلقب «إلهة البعث»، ويمكن القول إنها كانت المرأة الأكثر تبجيلا في التاريخ المصري على الإطلاق في منطقة طيبة - وخاصة في قرية دير المدينة - تم ذكرها أو تصويرها في ما لا يقل عن 50 مقبرة خاصة وكمية أكبر من القطع الأثرية التي تمتد ما بين عهد تحتمس الثالث حتى نهاية الأسرة العشرين، عندما مات أمنحتب، أصبح مركزًا لطائفة دينية جنائزية في القرية، وأصبح يُعبد بصفته «أمنحتب البلدة». عندما ماتت الملكة، تم تأليهها أيضًا وأصبحت «عشيقة السماء» و«سيدة الغرب.

اسم أحمس نفرتارى وجد في سيناء وجزيرة ساى وكانت مشهورة، وكانت أول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهية لآمون، وفي معظم التصويرات الملونة لأحمس-نفرتاري، يتم تصويرها باللون الأسود، بينما في حالات قليلة كان لون بشرتها أزرق، في عام 1939 جادل فليندرز بيتري بأن ما وصفه بـ «الملكة السوداء» يمكن أن تكون من أصل نوبي، لكنه اعترف أيضًا بإمكانية أن يكون لون البشرة رمزيًا بحتًا، في عام 1961، لم يستطع آلان غاردينرتفسير سبب التصوير الأيقوني غير المألوف لأحمس-نفرتاري، ولكن بدراسة أصولها، استبعد أن تكون من «أصول سوداء».

