ضبط مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه قبل العيد

كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات وضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة).

ونجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة ثلاث عناصر إجرامية بالجيزة حيث تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 ملايين جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (ثلاث عناصر إجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (رابع 6 أكتوبر ، الأهرام) بمديرية أمن الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان – البحيرة - الجيزة – شمال سيناء – الشرقية - الدقهلية – الأقصر – المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط مواد مخدرة تقدر بـ (5,5 مليون جنيه) تقريباً.