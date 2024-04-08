ضبط المتهم بقتل شخص بدمياط بعيار ناري بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فرد أمن إدارى، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم وتوفى عقب وصوله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط بحدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب ، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم (بندقية خرطوش) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.