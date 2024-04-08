شتوى ولا صيفى..اعرفى هتلبسى ابنك إيه فى العيد

كتبت فاطمة ياسر

الصبح حر وبليل برد..هذا ما تتعرض له البلاد هذه الفترة من تقلبات شديدة في الطقس، وهذا يتسبب في شعور الأمهات بالقلق حول طبقات اللبس الخاصة بأطفالهم، وهل يمكنكهم ارتداء الملابس الشتوية أم الصيفية خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك؟.



أجاب عن هذا السؤال، الدكتور أحمد إبراهيم علي استشاري الأطفال في كلية طب أسيوط، موضحا ضرورة تخفيف طبقة واحدة فقط من الملابس الداخلية للطفل، وعدم ارتدائه ملابس صيفية خلال التقلبات الطقسية حتي لا يصاب بنزلات البرد أو الفيروسات الخطيرة.



وأوضح ضرورة عدم "حشو" الطفل الكثير من الملابس حتي لا يتعرض للشعور بعدم الراحة، وزيادة فرص العرق، الذي يزيد من تعرضه للإصابة بالفيروسات عند التعرض للهواء في حالة التعرق، ولذا يجب توخي الحذر.



وأشار استشاري طب الأطفال إلى أنه خلال أيام عيد الفطر، يمكن للأمهات تخفيف طبقة من الملابس الداخلية للطفل، وفي حالة الخروج من المنزل يجب ارتدائه "جاكت" لحمايته من تقلبات وبرودة الطقس، وأيضا بعض الأمراض الأخري الجلدية مثل حمو النيل، أو التهابات جلدية بسبب العرق.

وأكد استشاري طب الأطفال، علي إمكانية تخفيف الملابس عند إستقرار حالة الطقس، وحدوث ارتفاع في درجات الحرارة دون إنخفاض شديد.

وأضاف، أنه يجب تقوية جهاز مناعة الطفل خلال تقلبات الطقس، عن طريق التغذية الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية المهمة لصحة وجسم الطفل، وأيضا تقديم السوائل والفواكه والخضروات، مع ضرورة وضع روتين خاص بممارسة الرياضة.