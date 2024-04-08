تخصيص 146 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن أن مديرية أوقاف الفيوم، خصصت 146 ساحة، بالإضافة إلى المساجد الكبيرة، التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف "الأنصارى"، وفقا لبيان صحفى، أنه جُهزت المساجد الكبيرة، والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما أعدت كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين، والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيرًا إلى أن تجهيز جميع الساحات يجرى تحت إشراف مديرية الأوقاف.

وأوضح، أن الساحات الــ 146 التي جُهزت لأداء صلاة العيد، منها 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.