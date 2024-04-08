زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب مقاطعة لامبونج غرب إندونيسيا

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن زلزالا بقوة 5,4 درجة ضرب منطقة تانجاموس في مقاطعة لامبونج جنوب جزيرة سومطرة غرب البلاد صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت وكالة الأرصاد - في بيان نقلته وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية - أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 149 كم جنوب غرب تانجاموس وعلى عمق 64 كم، مشيرة إلى أن العديد من السكان شعروا بالزلزال في تنجاموس والعديد من المناطق الأخرى، بما في ذلك كروي في منطقة بيسيسير بارات، وتانجونج كارانج في مدينة بندرلامبونج.



ودعا البيان السكان المحليين في المناطق المتضررة إلى البقاء في حالة تأهب والحصول على آخر التحديثات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.