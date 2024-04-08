بركان ماونت مارابى فى إندونيسيا ينفث حممه وسط تأهب لإجلاء السكان

وكالات الأنباء

بدأ أنشط البراكين فى إندونيسيا ماونت مارابى فى جزيرة جاوة بالثوران بعد سلسلة من الزلازل غير العادية حول العالم، وتدفقت الحمم البركانية ووصلت إلى بعد 2 كيلومتر تقريبا عن الفوهة.

وأعلنت السلطات المحلية عملية إجلاء السكان، عقب ثوران بركان ماونت مارابى، حسبما نقلت روسيا اليوم.

يشار إلى أنه يناير الماضي ثارت براكين في ناحيتين مختلفتين من العالم، فمع ثوران إيسلندا ثار بركان جبل مارابي أيضا.

وفى فبراير الماضى، رفعت الحكومة الإندونيسية، حالة التأهب في جبل سيميرو بجاوة الشرقية وقيدت الأنشطة السياحية حول منطقته في أعقاب ثوران بركان .

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن وزير السياحة والاقتصاد ساندياجا صلاح الدين أونو قوله إنه يحث المجتمعات المحيطة بجبل سيميرو على البقاء يقظين، موضحا بالتعاون مع وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، أصدرنا تعميمًا بشأن البقاء في حالة تأهب فيما يتعلق بالأنشطة السياحية".

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات حراس المنتزه ومديري مواقع التنزه، والبقاء على اطلاع بآخر تحديثات الطقس، وذلك بعدما اندلع بركان جبل سيميرو مرتين فى يوم واحد، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث.

وتحظر الأنشطة داخل القطاع الجنوبي الشرقي على طول نهر بيسوك كوبوكان، على بعد 13 كيلومترا من قمة البركان و500 متر من ضفة النهر.

ووفقا للوزير، نحث السكان على البقاء يقظين للمخاطر المحتملة مثل السحب الساخنة والحمم البركانية والانهيارات البركانية على طول أنهار بيسوك كوبوكان، وبيسوك بانج، وبيسوك كيمبار، وبيسوك سات، بالإضافة إلى روافد نهر بيسوك كوبوكان.

وقال أصدرنا تعليمات إلى جميع مكاتب السياحة في المناطق بتشديد المراقبة، خاصة في ظل النشاط المتزايد لجبل سيميرو.