اليوم السابع
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المتفجرات والمحروقات أبرز اختصاصات المعامل الكيميائية بالطب الشرعى.. تفاصيل

الإثنين، 08 أبريل 2024 02:00 ص
المتفجرات والمحروقات أبرز اختصاصات المعامل الكيميائية بالطب الشرعى.. تفاصيل مصلحة الطب الشرعى-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تقوم مصلحة الطب الشرعى بدور مهم جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل، وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات المعامل الكيميائية الشرعية، وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال. 







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