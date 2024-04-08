الصحة العالمية تعلن عن مسابقة "فيديو" لدعم حملة "كونوا صوتا واحدا ضد التبغ"

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، دعوة إلى تقديم رسائل مصورة أو فيديو، وقالت انضم إلى حملة "صوت واحد" استعدادًا لليوم العالمي للامتناع عن التبغ في 31 مايو 2024، للمشاركة في الحملة، سجِّل رسالةً مُصوَّرةً (فيديو) قصيرةً تتحدث فيها إلى زملائك عن أساليب الخداع التي تحاول بها شركات التبغ إيقاع الشباب في فخّ النيكوتين.

ويمكنك المشاركة وتقديم الرسالة المصورة إذا كنت شابًّا تتراوح سِنه بين 13 و35 عامًا، وتعيش في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وآخر موعد لتلقي رسائلكم المصورة هو 10 مايو 2024، وسنختار 100 فيديو لاستخدامه في حملة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2024 وسينصبُّ تركيزُنا هذا العام على حماية الشباب من الألاعيب التي تلجأ إليها دوائر صناعة التبغ لترويج منتجاتها ويستطيع جميع الشباب أن يتحدثوا بصوت واحد ضد التبغ. معًا يمكننا بناء مستقبلٍ أوفر صحةً ويخلو من التبغ. انضم إلى حملتنا وأسمِعهم صوتَك.





ما الذي ينبغي أن يتناوله الفيديو؟

نريدكم أن تتبادلوا معلوماتكم عن أضرار التبغ، وآراءكم وخبراتكم بشأن السبُل التي تحاول دوائر صناعة التبغ أن تصل من خلالها إلى الشباب.وينبغي أن يتناول الفيديو موضوعًا واحدًا أو أكثر مما يلي:لماذا يعد الحفاظ على الشباب من منتجات التبغ والنيكوتين مهمًّا؟كيف تحاول دوائر صناعة التبغ أن تجعل الشباب أمثالكم يتعاطون هذه المنتجات؟هل سبق لك أن شعرت بضغوط من دوائر صناعة التبغ للبدء في تعاطي هذه المنتجات؟أفضل طريقة لحماية الشباب من محاولات إغرائهم لتعاطي هذه المنتجات.





إرشادات تقديم المُشارَكات

اجعل رسالتك قصيرة، لا تزيد على دقيقتين.تحدَّث من قلبك، واطرح وجهة نظرك الصادقة.تجنَّب التسجيل في مكان به ضوضاء لضمان جودة الصوت.استخدم إضاءة كافية لضمان وضوح الصورة.احرص على التصوير من زاوية جيدة لإيصال رسالتك بفعالية.سجِّل الفيديو بكاميرا هاتف ذكي أو كاميرا فيديو رقمية.





إرسال الفيديو

ارفعه إلى إحدى منصات مشاركة الفيديوهات، مثل WeTransfer ، فيسبوك أو يوتيوب. ثم أرسِل رابط الفيديو عبر البريد الإلكتروني إلى: EMROmedia@who.int أو emrgotfi@who.int





ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سنشاهد جميع الفيديوهات التي نتلقى روابطها، وسنختار 100 فيديو لعرضها على منصاتنا بوسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، التي ستبدأ في 31 مايو 2024. وتلك الفيديوهات المائة ستُنشر أيضًا على الموقع الإلكتروني للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال العام المقبل.وسيحصل المشاركون المختارون على شهادة مشاركة من منظمة الصحة العالمية..