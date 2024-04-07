وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمواطنين حول كعك العيد.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح هامة بشأن إعداد كعك العيد بشكل صحى وآمن، مشيره إلى أن طريقة إعداده بكميات قليلة من السكر والدهون تساعد في منع زيادة الوزن عند تناول الكعك.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالإعداد الجيد وتقليل الكميات التي يتناولها الإنسان، وتوزيعها على الأيام في العيد وعدم الإفراط في تناولها.

وتابعت : الأطباء ينصحون بعدم الإسراف في تناول كعك العيد، ويكفى منه كعكة واحدة أو اثنين على مدار اليوم.

واستكملت : ينبغى على مرضى السمنة على وجه الخصوص عدم الإسراف نهائيا في تناول الكحك، لأنه يسبب زيادة في الوزن، أما الأشخاص الذين يعانون من النحافة فيفضل لهم تناول الكحك بأي كميات يرغبون فيها لكن مع مراعاة عدم الإسراف فيه لتجنب أضراره الأخرى.

ويحتوي كحك العيد على العديد من العناصر الغذائية خاصة في الكحك المحشو بالمكسرات مثل اللوز أو عين الجمل الذي يحتوي على مواد فعالة تخفض نسبة الدهون في الدم، على عكس الكحك السادة الذي يرفع نسبة الدهون في الدم، لذا وجود اللوز يقلل من هذا الارتفاع ويعادل نسبة الدهون في الدم.