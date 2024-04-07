ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/4/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:37
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:03
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:00
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:05 م
وقت صلاة العشاء 7:21 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:23
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