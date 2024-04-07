اليوم السابع
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مستشفى كفر الشيخ يستقبل 25 شخصًا مصابين بحالات تسمم بسبب "عقيقة"

الأحد، 07 أبريل 2024 01:11 ص
مستشفى كفر الشيخ يستقبل 25 شخصًا مصابين بحالات تسمم بسبب "عقيقة" إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مستشفى كفر الشيخ العام، استقبال 25 شخصا مقيمين بإحدى القرى التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، مصابين بادعاء تناول وجبة فاسدة، وذلك عقب تناولهم وجبة الإفطار فى عزومة من أحد أهالي القرية لتناول وجبة عقيقة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى يفيد بوصول عدد من الأشخاص لاستقبال المستشفى من مختلف الفئات العمرية، حيث وصل بعضهم بمعرفة الأهالي وعدد آخر عن طريق سيارات الإسعاف.

وأكد المصابون عقب وصولهم لمستشفي كفر الشيخ العام، أنهم كانوا معزومين لتناول وجبة الإفطار بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، وبعد ساعات من تناول الوجبة بدأ ظهور أعراض التسمم على المصابين لذلك جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عقب ظهور الأعراض عليهم والتي من بينها الغثيان والقيء، مؤكدين أنهم تناولوا طعاما ملوثا.

 

 







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