اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

له معلومات جنائية.. ضبط المتهم بقتل محامى كفر الشيخ

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:35 ص
له معلومات جنائية.. ضبط المتهم بقتل محامى كفر الشيخ سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووفاة (محامى - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته برش خرطوش.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، حيث قام بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى أثناء تواجده بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهما.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبرفقته (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية")، بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم المضبوط برفقته، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية") .

 







محامي

قتل محامي

حوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة