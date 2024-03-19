له معلومات جنائية.. ضبط المتهم بقتل محامى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووفاة (محامى - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته برش خرطوش.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، حيث قام بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى أثناء تواجده بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبرفقته (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية")، بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم المضبوط برفقته، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية") .