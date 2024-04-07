مستشفى بنى سويف التخصصى يكرم عددا من الممرضات والعاملات

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم، عدداً من الممرضات والعاملات بالمستشفى لتميزهن فى العمل تقديراً لجهودهن خلال الفترة الماضية فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفى، على مدار الساعة، بالإضافة إلى تكريم عدد من التمريض كأمهات مثاليات.

ونقل مدير المستشفى خلال الإحتفالية التى إقامتها إدارة المستشفى تهنئة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة للحضور وجميع الأطقم الطبية بالمستشفى والعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأن يعيد الله الأيام بالخير واليمن والبركات.

وقدم الدكتور أحمد صادق، خلال اللقاء التحية لجميع الحضور معبراً عن سعادته بوجوده بين هيئة التمريض والعاملات المتميزات لتكريمهن، مشيرا إلى أن جميع منسوبي المستشفى يستحقون التكريم لما يبذولنه من جهد في خدمة المرضى، وأن تكريم المتميزين نهج سوف تنتهجه إدارة المستشفى لتشجيع مختلف العاملين بالمستشفى على المزيد من التميز وبذل الجهد للارتقاء بالخدمة الطبية، وأنه سيتم تنظيم احتفالية شهرياً لتكريم المتميزين وذلك لخلق روح المنافسة بينهم، ودعمهم وحثهم على تقديم الأفضل.

وناقش مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي مع الحضور تحسين الأداء بجميع الأقسام المختلفة بالمستشفى، من أجل تقديم خدمة مميزة للمرضى.

حضر الحفل الدكتورة إيمان البنا نائب مدير المستشفى، والأستاذة أمل عادل مدير إدارة التمريض، خالد فايز المدير المالي والإداري بالمستشفى.