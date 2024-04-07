لقاءات متنوعة حول الأخلاق في رمضان وطرق التعلم في قصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "رمضان والأخلاق" ألقاها الشيخ مصطفى كامل مسئول بالقصر، متحدثاً عن الأخلاق الحسنة التي يجب التحلي بها مثل :الصبر وكتم الغيظ وعدم الإسراف وإكرام الضيف، وأعد عرض مسرح عرائس وقدم أغنية بعنوان "الأم" أداء المخرج المسرحي كريم الشاوري، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية "موتيفات إسلامية" نفذتها منار السيد بإستخدام ورق الكانسون ووحدة استنسيل وألوان مائية وقطعة إسفنجية.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "طرق التعلم بأسلوب فعال" حاضرتها إيفون إيليا مسئولة بالقصر، متحدثة عن تعريف عملية التعلم، وأنماط التعلم، وتعريف التعلم الفعال والفرق بين التعلم التقليدي والتعلم الفعال وطرق التعلم بأسلوب فعال، وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "وبالوالدين إحسانا" ألقاها الشيخ حمدي ذكي، موضحاً طاعة الوالدين واجبة، وحث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على طاعة الوالدين والبر بهما، واستشهد فى المحاضرة بالكثير من القصص التي تحكي بر الوالدين، وطاعة الوالدين بعد وفاتهما بالدعاء وصلة الرحمة والصدقات.

فيما أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر أحمد محمود الجنابي وألقى "قصائد غنائية"، بينما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بقلم الرصاص نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "غزوة أحد" سردتها صفاء موسى، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم حر نفذتها شيرين محمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى.



فعاليات رمضانية فى قصور الثقافة بالأقصر