قصور ثقافة الأقصر تقدم سلسلة ندوات ونقاشات حول قيمة الأم في الأسرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

"الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق" بتلك الكلمات وصف الشاعر أحمد شوقي الأم في أشهر أبياته الشعرية التي تتحدث عن قيمة الأم في المجتمع، ومن هذا المنطلق قام رجال فرع ثقافة الأقصر بتنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات والنقاشات في مختلف قصور الثقافة حول الأم وقيمتها بالأسرة والمجتمع، وكيف تعتبر الأم هي عصب كل منزل في مصر وقيمتها الأولى في شجرة الأسرة المصرية.

ومن جانبه يقول حسين النوبى مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه تم إصدار توجيهات لكافة قصور الثقافة بضرورة تخصيص سلسلة من المحاضرات الثقافية في شهر رمضان المبارك، عن الأم وأهميتها في المجتمع، فالأم لها أثر كبير في نفوس الأبناء، فهي التي تنجب وتربى وتعلم في المنزل قبل المدرسة، وإذا صلحت الأم صلح الأبناء وبالتالي يصلح المجتمع كله، وذلك تم عقد تلك النقاشات لتوعية الشباب والأطفال بقيمة الأم في المجتمع المصري.

وفى هذا الصدد عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أهمية دور الأم في المجتمع" ألقاها حسب الله أحمد مسئول القصر، موضحاً أن الأم أساس بناء المجتمع، وتقديم الرعايا لها، وإخراج عضو للمجتمع سليم، بالإضافة إلى ذلك نفذت مجلة حائط بعنوان "عيد الأم" نفذتها أميرة حمودة و سهري سباق، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الأم عماد الأسرة" ألقاها محمد إمام مسئول بالفرع، موضحاً واجب الأسرة في مساندة الأم، والوفاء الكامل للأم ورد الجميل لها، والأم تتحمل الصعاب مع الأسرة، وتكريم الله عز وجل للأم في أكثر من مرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية وضحت فضل الأم وقدرها في الإسلام، وفى سياق متصل عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الأم في عيون الشعراء" ألقاها الشاعر سيد صدقي، متحدثاً عن الأم وفضلها في الشعر، والأم وضرورة إكرامها عند الشعراء، وغياب وفقدان الأم والحزن عليها عند الشعراء.

فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "فضل الأم على الأبناء" ألقاها حماده فؤاد مسئول بالمكتبة، موضحاً مفهوم فضل الأم، وفضل الأم في القرآن والسنة النبوية، واهتمام الأم بالأبناء خلال مراحل العمر المختلفة، ودور الأبناء تجاه الأم، وبجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "بناة المستقبل" ألقاها محمد محمد مسؤول بالفرع، موضحاً أسس بناء المستقبل، وأهمية بناء المستقبل، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة" ألقتها أسماء مناع مسئولة بالفرع، موضحة أسباب مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأهم أعياد المرأة المصرية في مارس، وأهم رائدات الحركة النسائية في مصر في كافة المجالات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "عيد الأم" ألقاها محمد حنفي مسئول بالمكتبة، موضحاً أهمية الإحتفال بعيد الأم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأم.

كما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "دور الأم في تنمية التواصل الأسرى" حاضرتها صفاء عبد الحميد مسئولة بالقصر، موضحةً أن بناء الأسرة ونجاحها يعتمد على الأم في تربية الصحيحة، والتمسك بالأخلاق الفاضلة، والأم هي الأمان الحقيقي للأسرة، ومصاحبة الأبناء في مراحل أعمارهم والإستقرار النفسي، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "طاعة الوالدين "ألقاها الشيخ محمد أحمد وأوضح طاعة الوالدين وحب الأم والبر بهما، ودعوات الأم مستجابة وباقية حتى بعد وفاتها، وسرد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن طاعة الوالدين.



أنشطة عن الأم ودورها بالحياة واليوم العالمى للمرأة وأمسيات رمضانية



توعية الأطفال بأهمية وقيمة الأم فى الأسرة المصرية



جانب من الفعاليات والأنشطة الثقافية بالأقصر



جانب من توعية الفتيات بقيمة الأم المصرية



دور الأم في تنمية التواصل الأسرى وطاعة الوالدين ضمن سلسلة محاضرات ثقافية



فرع ثقافة الأقصر يقدم أنشطة عن الأم ودورها بالحياة واليوم العالمى للمرأة



محاضرات ثقافية بالأقصر حول الأم فى المجتمع



محاضرات للتوعية بأهمية الأم فى المجتمع