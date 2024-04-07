شاهد لحظة دهس معارضى نتنياهو خلال تظاهرات تل أبيب

أحمد علوى

تسببت عملية دهس سيارة لحشد من المتظاهرين ضد نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللمطالبة بالإفراج السريع عن الرهائن في قطاع غزة بضجة كبيرة في إسرائيل.

🇮🇱 Blood covers the street in Tel Aviv after a car drives over protestors, injuring 5 pic.twitter.com/ERBPGXvhNo — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) April 6, 2024

وقال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أن "تشبيه المتظاهرين بالأعداء واتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتقار للمسؤولية الوطنية".

ووصف جانتس حادث دهس المتظاهرين في تل أبيب بالمريع.

وبدوره، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن العنف خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

واعتبر حادثة دهس المتظاهرين الليلة خطيرة للغاية، وعبر عن إدانته لها بشدة.

وقال: "يجب ألا نعود إلى السادس في أكتوبر (الانقسام). وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل الحفاظ على وحدة إسرائيل. فقط معا سنهزم عدونا الذي يقف ضدنا".