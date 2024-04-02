اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 07:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: الوسطاء قدموا مقترحا معدلا حول تبادل الأسرى بوساطة مصرية بناءة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 06:44 م
مكتب نتنياهو: الوسطاء قدموا مقترحا معدلا حول تبادل الأسرى بوساطة مصرية بناءة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوفد المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة.

وأضاف أن الوسطاء قدموا مقترحا معدلا بانتظار رد حماس، وذلك بوساطة مصرية بناءة.

وكان قد توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين أمس الاثنين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبـ الإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية. وقاد بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل العام الماضي.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه 1200 شخص وخطف فيه ما يربو على 250 رهينة إلى غزة.

وفي خضم الاحتجاجات المتزايدة، توجه نتنياهو عقب مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة إلى المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية  لعلاج فتق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم اكتشاف فتاق، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق.

وجاء في البيان، أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.







نتنياهو

إسرائيل

غزة

مفاوضات تبادل الأسرى

حماس

الوساطة المصرية

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة