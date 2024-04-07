اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن الصدمة بسبب حمام الدم فى غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 09:23 ص
رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن الصدمة بسبب حمام الدم فى غزة رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك
أ ش أ

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عبر رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك عن الصدمة مما وصفه بـ" حمام الدم " في غزة ، داعيا إلى وقف الحرب .


وقال سوناك - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية - إن المملكة المتحدة برمتها تشعر بالصدمة إزاء إراقة الدماء، وبالفزع إزاء مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين كانوا يجلبون الغذاء إلى المحتاجين".


وأضاف "أن هذا الصراع الرهيب يجب أن ينتهي، ويجب إطلاق سراح الرهائن، ولا بد من تدفق المساعدات التي بذلنا قصارى جهدنا لتقديمها عن طريق البر والجو والبحر".


ومضى قائلا "إن أطفال غزة يحتاجون إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام وطويل الأمد، هذه هي أسرع طريقة لإخراج الرهائن ومساعدتهم ووقف القتال والخسائر في الأرواح، ومن أجل الخير للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء ، الذين يستحقون جميعا العيش في سلام وكرامة وأمن ، فإن هذا هو ما سنواصل العمل من أجل تحقيقه".


وكانت إسرائيل قد أقرّت أمس الأول الجمعة، بأن "أخطاء" أدت إلى مقتل عمّال الإغاثة السبعة بمنظمة المطبخ المركزي العالمي وهم كندي وثلاثة بريطانيين وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات جوية نفذتها طائرات إسرائيلية مسيّرة.







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