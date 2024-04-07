ديفيد كاميرون: دعمنا لإسرائيل ليس غير مشروط وعليها الالتزام بالقانون الدولى

كتبت رباب فتحى

حذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون إسرائيل من أن الدعم البريطاني ليس غير مشروط، حيث قال إن الفلسطينيين في غزة على حافة المجاعة.

وكتب في صحيفة صنداي تايمز: بالطبع دعمنا ليس غير مشروط: فنحن نتوقع من هذه الديمقراطية الفخورة والناجحة أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يتم تحديها بهذه الطريقة. كقوة محتلة، تتحمل إسرائيل مسئولية تجاه شعب غزة. ودعا إلى إصلاح عاجل وضمانات السلامة لعمال الإغاثة في غزة.

وبينما تم نشر سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في توفير "المساعدات المنقذة للحياة" للقطاع، قال وزير الخارجية إن الوضع في غزة "مريع" و"احتمال المجاعة حقيقي".

وأعلنت الحكومة السبت دعمها لإنشاء ممر مساعدات بحرية لغزة، بما في ذلك إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية "للانضمام إلى مهمة إنقاذ الحياة في شرق البحر الأبيض المتوسط" إلى جانب تمويل بقيمة 9.7 مليون جنيه إسترليني.

وستساعد السفينة في إنشاء ممر بحري إنساني دولي من قبرص إلى غزة، بمساعدة الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل مايو وفقًا لمكتب الخارجية والكومنولث والتنمية.

وقال اللورد كاميرون: نحن ملتزمون بإيصال المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. نحن نعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين، على إنشاء رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة لإدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن.

ووسط انقسام في مجلس الوزراء حول ما إذا كان سيتم تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن إن البلاد ملتزمة "بمعايير عالية بشكل لا يصدق".

وقال إن هناك "استمتاعاً" بين بعض المنتقدين لكيفية إدارة إسرائيل لحربها على حماس. وأكد نائب رئيس الوزراء أن بريطانيا ستوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل إذا تبين أنها تنتهك القانون الدولي.

وقال لبرنامج "صنداي مع لورا كوينسبرج" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية: "سنتصرف بالطبع وفقًا لالتزاماتنا بموجب القانون فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة والطريقة التي يتم بها ذلك هي تقديم المشورة القانونية، حيث يتوصل وزير الخارجية إلى حكم."

وأضاف: إذا كان الأمر أننا لا نستطيع قانونا القيام بذلك وفقا للقانون، فبالطبع لن نقوم بتوريد تلك الأسلحة، ولكن هذا هو بالضبط الموقف، على سبيل المثال، حتى فيما يتعلق بالولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في العالم. إننا نلتزم بحق بمعايير عالية، ونلتزم بالبلدان التي نصدر إليها الأسلحة بمعايير عالية، وأعتقد أن هذا هو ما تتوقعه.