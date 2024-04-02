ديفيد كاميرون يعرب عن انزعاجه الشديد إزاء استهداف عمال المطبخ العالمى بغزة

كتبت رباب فتحى

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، عن انزعاجه الشديد إزاء مقتل عمال إغاثة تابعين لمنظمة (وورلد سنتر كيتشن) المطبخ المركزى العالمى WCK، في غارة إسرائيلية بقطاع غزة.

وأكد كاميرون على ضرورة تمتع العاملين بالمجال الإغاثي بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم، قائلا: "إن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لمن يحتاجونها بشدة"، وذلك حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية.

وأفاد وزير الخارجية البريطانى، أن بلاده تلقت أنباء بمقتل مواطنين بريطانيين في الغارة وأنه يجري التحقق من تلك المعلومات فيما سيتم تقديم الدعم الكامل لأسرهم، مؤكدا أن بلاده طالبت إسرائيل بالتحقيق فورا وتقديم شرح كامل وشفاف حول ما حدث.

وكان سبعة عمال إغاثة بينهم بولندي وأسترالية قد لقوا مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة (وورلد سنتر كيتشن) الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي) بعد تخزين مواد إغاثية وصلت إلى غزة في مخزن تابع للمنظمة التي تقول إن تحركات السيارتين اللتين كانتا تحملان شعار المنظمة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حزنه الصادق لمقتل سبعة من عمال الإغاثة الذين استشهدوا في غارة جوية على غزة، لكنه لم يصل إلى حد قبول المسئولية عن ذلك، وذلك فى بجاحة إسرائيلية معتادة بعد استهدافهم المدنيين من الأطفال والنساء طوال 6 أشهر من الحرب واستشهاد الآلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاجاري، إنه سيتم التحقيق في الحادث من خلال "آلية تقصي الحقائق والتقييم"، التي وصفها بيانه بأنها "هيئة مستقلة ومهنية وخبيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.