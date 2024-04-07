"تموين الفيوم" تضبط 2800 علبة بسكويت منتهية الصلاحية

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بمركز طامية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 2800 علبة بسكويت مختلف الأنواع، و81 علبة عصير منتهية الصلاحية، في حملة تموينية بالمركز، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما ضبطت الحملة، محضرين عدم إعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية الحرة، ومحضرين شهادة صحية، و4 محاضر تصرف بإجمالي 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، ومحضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين.

وجاء ذلك، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار، وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة المحتكرين، وضبط الأسعار.