"تموين الفيوم": ضبط 8 مخالفات فى حملة تموينية على المخابز بـ"سنورس"

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بـ مركز سنورس، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط محضر نقص وزن، ومحضرين عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، وثلاثة محاضر عدم وجود قائمة، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، فى حملة تموينية، على المخابز.

ويأتى ذلك، فى إطار خطة المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، فى بيان صحفى، على تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار والغش بها.