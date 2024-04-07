تحرير 102 محضر فى حملات تفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الاسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 148 منشأة تبين أن 48 منها دون ترخيص، و تستوجب الغلق الفورى لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأضاف مكين أن الحملات تمكنت من تحرير 102 محضر وسحب 74 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 567 كيلو من أغذية متنوعة و166 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين



جانب من الأعمال



جانب من المتابعة



حملات لمراقبة الأغذية



متابعة الأعمال الرقابية



متابعة منتجات العيد