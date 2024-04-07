تجهيز 800 مسجد و50 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أنهت محافظة أسوان، استعداداتها لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اجتماع موسع عقده أشرف عطية، محافظ أسوان، مع القيادات التنفيذية والدينية والصحية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ أسوان، بتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف والجهات المعنية.

وأكد المحافظ، انتظام حركة سيارات السرفيس والنقل العام والمرور اليومى على المواقف، مع توفير أتوبيسات مشروع النقل الداخلى ، فضلاً عن تكثيف الحملات المرورية والمراقبة بالرادار لمنع أى تكدس والحد من الحوادث.

وشدد "عطية"، على مسئولى المحليات بتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الاحتفالات، وكذا رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء ، علاوة على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة ووقف الأجازات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة على الوجه الأكمل.