انخفاض أسعار 4 طرازات لسيارات نيسان فى مصر

كتبت : أماني سمير

انخفضت أسعار سيارات نيسان في مصر ليسجل طراز صني الفئة الأولي سعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه .

أما طراز سنترا فقد سجل سعر الفئة الأولي 999 ألف جنيه والفئة الثانية سعر مليون و99 ألف جنيه .

وعن طراز قشقاي فقد سجل سعر الفئة الأولي سعر مليون و 406,500 ألف جنيه ، الفئة الثانية بسعر مليون و 411,500 ألف جنيه و الفئة الثالثة مليون و 477,500 ألف جنيه والفئة الرابعة مليون و 482,500 ألف جنيه .

أما طراز جوك فقد سجلت أول فئة سعر مليون و 15 ألف جنيه والفئة ثانية مليون و 115 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر منذ مارس 2024 سببها هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج .