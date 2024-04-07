استخراج جثمان طه "ريان المنيا" من بئر عمقها 30 مترا بعد 6 أيام تحت الأرض.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

تم استخراج جثمان طه "ريان المنيا" من بئر عمقها 30 مترا بعد 6 أيام تحت الأرض، وذلك فى مزرعة بالظهير الصحراوى الغربى بمركز المنيا.

وفور استخراج الجثمان تم التوجه بالجثة إلى المستشفى العام بالمنيا، استعدادا لدفنها فى مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا

وكانت الجهود تواصلت من أجل استخراج جثمان طه محمد عبد العزيز، والتى استمرت ليل نهار، وسط تكاتف الجميع الأهالى والاجهزة التنفيذه، من أجل إنجاز أعمال البحث عن المزارع الذى سقط في بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالطريق الصحراوى غرب مركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بثر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.

وكان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / احمد عطيه حموده السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه ، وجار المتابعة.

