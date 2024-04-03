اليوم السابع
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صورة مزارع المنيا الذى سقط داخل بئر بعمق 23 مترا فى المنيا

الأربعاء، 03 أبريل 2024 03:17 م
صورة مزارع المنيا الذى سقط داخل بئر بعمق 23 مترا فى المنيا مزارع المنيا الذى سقط داخل بئر
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر اليوم السابع صور للشاب طه محمد عبد العزيز المزارع الذى سقط  فى بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالطريق  الصحراوي غرب مركز المنيا، حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية  بمحافظة  المنيا جهودها لاستخراجه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالى عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع فى بثر مياه جوفية عمق 23 مترا، بالأراضى الصحراوية غرب مركز المنيا.


وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط فى بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.


وتحاول المعدات الثقيلة إجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الجثمان، فى ظل وجود صعوبات؛ لكون الأرض صخرية، وترددت أنباء عن وفاته وأن المعدات تحاول استخراج الجثمان وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

مزارع المنيا الذى سقط فى البئر
مزارع المنيا الذى سقط فى البئر
 
 
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