بعد سقوطه.. بـ"حبل وموبايل" الأهالى يحاولون رؤية مزارع المنيا داخل البئر.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

حصل اليوم السابع على فيديو يوثق محاولات أهالى المنيا التواصل مع مزارع سقط داخل بئر عمقه يصل إلى 23 مترا، حيث أنزل الأهالى هاتف محمول مستخدمين "حبل"، وإنارة كشاف التليفون وتم تسجيل فيديو لإنزال التليفون لتصوير عمق البئر ومحاولة التواصل مع الضحية.

وتحاول المعدات الثقيلة الآن إجراء حفريات بمحيط البئر، لانتشال الجثمان، فى ظل وجود صعوبات؛ لكون الأرض صخرية، وترددت أنباء عن وفاته وأن المعدات تحاول استخراج الجثمان، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، يفيد سقوط طه محمد عبد العزيز الذى يبلغ من العمر 35سنة، وهو متزوج لديه طفل صغير، فى بئر عمقه 23 مترا تحت الارض وذلك أثناء إجراء مكالمة من هاتفه المحمول فى الليل مما تسبب فى سقوطه داخل البئر، وهذا البئر ذو فتحة صغير وهو بئر مياه رى، وكان ذلك يوم الاثنين الماضى، فى وقت متأخر من الليل.

وتجمع الأهالى حول مكان الواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الدفاع المدنى والوحدة المحلية لمكان الواقعة، ودفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر للمساعدة فى عمل حفائر حول البئر من اجل انتشال جثمانه من البئر، وكانت التحريات الأولية أفادت سقوط طه محمد عبد الغزيز فى بئر مياه بعمق 23 متر فى باطن الأرض، وجارى التعامل مع الواقعة وأفادت، أن المزارع يبلغ من العمر 30 عام، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط فى بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاه المغرب.