اليوم السابع
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أوقاف دمياط تعلن تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

الأحد، 07 أبريل 2024 12:52 م
أوقاف دمياط تعلن تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
دمياط - هيثم مراد

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أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، على الانتهاء من إعداد المساجد والساحات التى تم اختيارها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، لافتا إلي أن مديرية الأوقاف بدمياط قد قامت بتخصيص 80 مسجدا وساحة على مستوى المحافظة حسب التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.

وأضاف وكيل أوقاف دمياط، أنه قد تم تشكيل لجان لمتابعة التزام تلك المسجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير المساجد بشكل مستمر ضمانا للحفاظ على السلامة العامة، مؤكدا تنفيذ حملات التفتيش على هذا الأمر بشكل مستمر.

وأضاف أيضا أنه تم تجهيز عدد من الساحات داخل مراكز الشباب وكذلك بالميادين العامة لاستقبال المصلين، موضحا وجود تنسيق قوي بين مديرية الأوقاف وبين كل الجهات التنفيذية داخل المحافظة لتنظيم تلك الساحات وإعدادها بشكل جيد من أجل استقبال المواطنين في صلاة العيد.

وجاء توزيع مساجد وساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة دمياط على النحو التالي:

12 مسجدا وساحة لإدارة فارسكور

22 مسجدا وساحة لإدارة كفر سعد

19 مسجدا وساحة لإدارة دمياط

11 مسجدا وساحة لمدينة كفر البطيخ

8 مساجد لإدارة الروضة

8 مساجد لإدارة الزرقا

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تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

 

FB_IMG_1712485682672تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر
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تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

 

FB_IMG_1712485687262
تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

 







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