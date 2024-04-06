اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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200 ألف فلسطينى يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

السبت، 06 أبريل 2024 12:01 ص
200 ألف فلسطينى يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى
وكالات

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أدى 200 ألف فلسطينى صلاتى العشاء والتراويح فى ليلة السابع والعشرين من رمضان فى المسجد الأقصى المبارك، متجاوزين اجراءات الاحتلال وقيوده وعراقيله.


وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلى هذه السنة فى شهر رمضان قيودا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى، ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية فى أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف فى ليالى العشر الأواخر من رمضان، وتعرض المعتكفون لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 معتكفا.


وعززت شرطة الاحتلال قواتها فى مدينة القدس المحتلة ونشرت نحو 3 آلاف عنصر فى محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.







المسجد الأقصى

التراويح

ليلة 27

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صلاة العشاء




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