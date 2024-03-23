نقابة البنوك تكرم 22 عاملة بالقطاع المصرفي والتأمينات ردا للجميل فى عيد الأم

كتبت آية دعبس

أقامت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش، حفل تكريم الأمهات المثاليات العاملات بالقطاع المصرفي والتأمينات والأعمال المالية، وذلك لرد الجميل لكل أم على مجهودها لتربية أبنائها والوقوف صامدة وقوية في مواجهة أعباء الحياة، وفي ذلك الإطار وتعزيزًا للدور المجتمعي للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.

كما كرمت سولاف درويش الفنانة عفاف شعيب، وسحر الهوارى عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، بالإضافة إلى نموذج يحتذى به من العاملات المثاليات بالبنك المركزي والأهلي والزراعي والقاهرة والإستثمار القومي ومصر و الإستثمار العقاري وناصر الإجتماعي وفيصل الإسلامي بالإضافة إلي التأمينات الاجتماعية وشركات الأعمال المالية، وهن:

1- سامية كمال عبدالعزيز.

2- رشا سيد محمد.

3- إلهام عبدالستار محمود.

4- ناهد محمد كمال.

5- صفية محمد صلاح.

6- نصرة رسمي توفيق.

7- داليا ياسين محمود.

8- نجلاء عبداللطيف محمد.

9- رحاب احمد سيد

10- نجلاء مرسي فرج.

11- سوزان علي حسن.

12- شرين منير سكران.

13- نسرين حنفي السيد.

14- هانم بدوي شوشه

15- اميرة زكريا.

16- سامية رياض اسماعيل.

17- هدى صالح ابراهيم.

18- فاطمة شعبان خليل.

19- حنان عبده محمد.

20- هناء محمد حسن.

21- فاطمة محمد السعيد.

22- هناء نشأت السيد.