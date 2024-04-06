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مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور: كان من رجالات مصر الأوفياء

السبت، 06 أبريل 2024 04:12 ص
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور: كان من رجالات مصر الأوفياء فتحى سرور
كتب لؤى على

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نعى  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- رحيل الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب الأسبق-، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والانجازات.

وقال المفتي: إننا ننعى بمزيد من الحزن والأسى فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أثري الحياة النيابية وكان رجل من رجالات مصر الأوفياء الذين سخروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطنين، حيث تولى العديد من المناصب الهامة في الدولة، وكان له دور بارز في خدمة القضايا الوطنية، كما كان من رواد العمل السياسي والقانوني في مصر.

وأضاف المفتي: "أن الفقيد سيظل رمزاً للوطنية والنزاهة والتفاني في العمل، وأن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين"، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 







احمد فتحى سرور

مجلس النواب

فتحى سرور

دار الافتاء




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