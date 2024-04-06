اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يسلم 60 جهازا كهربائيا لشباب مقبل على الزواج.. فيديو وصور

السبت، 06 أبريل 2024 02:45 م
محافظ بورسعيد يسلم 60 جهازا كهربائيا لشباب مقبل على الزواج.. فيديو وصور محافظ بورسعيد خلال تسليم الأجهزة
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم السبت، من توزيع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 60 جهاز كهربائي منزلي، على 60 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة ضمن الإحتفالات بـ ليلة القدر.

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للشباب والفتيات، متبادلاً معهم أطراف الحديث في ظل أجواء احتفالية من الفرحة والسعادة على وجوه الشباب، الذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على اللفتة الطيبة.

وتضمنت الأجهزة الكهربائية ثلاجات وغسالات وبوتجازات فضلا عن مفروشات على كل جهاز، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

الشباب المستلمون للاجهزة

الشباب المستلمون للاجهزة

 

المحافظ يسلم الاجهزة
المحافظ يسلم الاجهزة

 

حوار المحافظ مع عدد من الشباب
حوار المحافظ مع عدد من الشباب

 

محافظ بورسعيد خلال تسليم الأجهزة
محافظ بورسعيد خلال تسليم الأجهزة

 







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اخبار محافظة بورسعيد

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