محافظ بورسعيد يسلم 60 جهازا كهربائيا لشباب مقبل على الزواج.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم السبت، من توزيع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 60 جهاز كهربائي منزلي، على 60 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة ضمن الإحتفالات بـ ليلة القدر.

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للشباب والفتيات، متبادلاً معهم أطراف الحديث في ظل أجواء احتفالية من الفرحة والسعادة على وجوه الشباب، الذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على اللفتة الطيبة.

وتضمنت الأجهزة الكهربائية ثلاجات وغسالات وبوتجازات فضلا عن مفروشات على كل جهاز، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

الشباب المستلمون للاجهزة



المحافظ يسلم الاجهزة



حوار المحافظ مع عدد من الشباب