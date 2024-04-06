كنيسة العذراء مريم في قنا تنظم حفل إفطار جماعي بقرية أبو دياب غرب.. صور

قنا صابر سعيد

نظمت كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا شنودة، بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا، حفل إفطار لأهالي القرية تحت رعاية الأنبا تكل، مطران دشنا وتوابعها وحضور عدد من القيادات الشعبية.

وقال القمص يوليوس حنس، راعى الكنيسة، إن الكنيسة أقامت مائدة أفطار جماعى للصائمين داخل ساحة الكنيسة، وهو عمل تنظمه الكنيسة لدعم أواصر المحبة بين أهالى قرية ابو دياب، ويأتى شهر رمضان الكريم ليكون فرصة جيدة لمشاركة أخوتنا المسلمين فى أعيادهم وأفراحهم كما هم يشاركوننا أيضا فى أعيادنا وأحتفالاتنا .



وأضاف القمصان يوليوس، أن معدى مائدة الإفطار والقائمين على الحفل مجموعة شباب من الأقباط والمسلمين، مما يعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز جموع أبناء وأهالى القرية بمختلف طوائفها لافتاً أن أعياد المصريين واحدة فقد تزامن صوم عيد القيامة مع أيام شهر رمضان الكريم وهو مايعكس وحدتنا الدائمة والتى هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان.



يذكر أن الكنيسة تنظم سنويا مأئدة إفطار أو تعمل على توزيع كراتين مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم.



حفل إفطار جماعي بقرية أبو دياب غرب (1)



حفل إفطار جماعي بقرية أبو دياب غرب (2)



حفل إفطار جماعي بقرية أبو دياب غرب (3)



حفل إفطار جماعي بقرية أبو دياب غرب (4)



