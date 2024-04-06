شاهد موقع محطة مترو وادى النيل مع اقتراب التشغيل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تقع محطة مترو وادي النيل، أحد محطات الخط الثالث للمترو، فى تقاطع شارع وادى النيل مع شارع شهاب، بالقرب من شارع جزيرة العرب ونفق وادى النيل، وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية ونادى الزمالك الرياضى، والمحطة ضمن 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وتخدم محطة مترو وادى النيل، بالخط الثالث للمترو، والذى اقترب افتتاحها، عدة مناطق مجاورة ومنها، شارع الحجاز وشارع وادى النيل وشارع محمد حسن حلمى وشارع أحمد يحى ابراهيم وشارع شهاب ومدرسة العجوزة الثانوية ونادى الزمالك الرياضى ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية، وبنك الدم وعدد مم المستشفيات الخاصة والبنوك.

ومحطة مترو وادى النيل هى أحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ( 3C ) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وهم طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعه سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

ويمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).



مدخل محطة مترو وادي النيل



الشوارع المحيطة بمحطة مترو وادي النيل



رصف شوارع محطة مترو وادي النيل



انشاء ارصفة



اعادة الشوارع لوضعها قبل انشاء المحطة



محطة مترو وادي النيل