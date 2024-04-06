جهاز مدينة طيبة بالأقصر يعلن طرح 180 قطعة أراضى بمقدم 25 ألف جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جهاز مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، عن طرح قطع أراضى متوسطة بمدينة طيبة الجديدة بعدد 180 قطعة بمتوسط مساحة تتراوح من 209 م2 حتى 265 م2 بمنطقة ( و ) بالحى السابع منطقة 620 فدان، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس الجهاز.

وقال جهاز مدينة طيبة، إنه يصل مبلغ مقدم جدية الحجز إلى 25000 جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد، ويصل سعر المتر إلى 2180 جنيه بخلاف نسب التميز، و يتراوح ثمن قطع الأراضى المطروحة من 465 ألف حتى 634 ألف، ويتم الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتصل عدد الأدوار إلى ( أرضى + 3 متكرر)، ويبدأ الحجز من خلال الموقع الإلكترونى فى الفترة من 1 أبريل الجارى وحتى 30 مايو المقبل.

أما عن خطوات الحجز لتلك القطع بجهاز مدينة طيبة، فتشمل الدخول على الموقع الإلكتروني والاطلاع على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وإستيفاء جميع البيانات، والدخول على الحساب الجديد وإستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القُصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء، ويقوم المتقدم للحجز بإختيار المدينة وإستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل، حيث تظهر قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة، كما يقوم المتقدم باختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئى، ثم تظهر شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقى البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وإدخال بيانات السداد ، وطباعة إستمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها، وأخر موعد لسداد جدية الحجز يوم 30 مايو المقبل الساعة الثانية ظهراً، ويتم إرفاق إستمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة ( صورة بطاقة الرقم القومي ( الزوج / الزوجة ) + صور شهادات ميلاد الاولاد القصر إن وجد ) ثم الضغط على تقديم طلب الحجز جديد والضغط على تأكيد الطلب، وتظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئى ولن يتم الحجز النهائى لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ ( جدية الحجز + مصاريف الدراسة )، ولينك الموقع الالكترونى للتقديم https://reserve.newcities.gov.eg:8083/ar/ViewCity.aspx?ID=11

ولينك تحميل كراسة الشروط

https://drive.google.com/.../1nkzHvnEp8uZhhSA1JtC.../view



طرح قطع أراضى سكنية للأفراد بالأقصر



مواقع الأراضى المطروحى بمنطقة 620 فدان بطيبة