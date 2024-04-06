تعرف على معبد مونتو.. شاهد على عبادة إله الحرب بمدينة الطود فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم، للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر داخل "معبد مونتو" إله الحرب فى العصور القديمة، والذي له أهمية أثرية كبيرة، حيث إنه يمثل حقباً مختلفة من التاريخ المصرى القديم بداية من الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر وبداية العصر القبطى.

ويعتبر "معبد مونتو" فى الطود أهم تاريخ فرعوني شاهد على عبادة (مونتو) إله الحرب فى مصر القديمة، حيث يبعد المعبد عن محافظة الأقصر فى الجنوب الشرقى حوالى 20 كيلو مترا مربعاً، وتعود أصول معبد "مونتو" لعهد الأسرة الخامسة وهي مناطق عبادة المعبود "مونتو" إبان عهد الدولة الوسطى، والمعبد من الطوب اللبن واكتشفت خبيئته عام 1963 بواسطة العالم الفرنسي بيسون "Fernand Bisson" أسفل كنيسة تعود للقرن الخامس الميلادى، وترتبط القطع الأثرية التى تم العثور عليها فى هذه المنطقة بهذه الديانة والتى بدأت فى الدولة الوسطى، وقد شيدت هذه الآثار خلال عصر (ب-حبت-رع - منتوحتب الثانى وسنوسرت الأول) ولكنها محطمة حالياً فيما عدا المقصورة التى شيدها الملك تحتمس الثالث والتى مازالت أجزاءها محفوظة.

كما تم إجراء خطة تطوير شاملة مؤخراً فى المعبد شملت رفع الأحجار المنقوشة بالمعبد على مصاطب لعرضها في المتحف المفتوح داخل المعبد، وتم تمهيد ممرات حجرية لعمل مسار للزيارة يبدأ من المدخل الحالى للمعبد مروراً بهذا المتحف، كما تم تصميم ووضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل عملية الزيارة للجمهور، والعمل على تطوير البوابة الحالية للمعبد لتصبح بالشكل اللائق بما يتناسب مع الأهمية الأثرية للمنطقة، وتمت إزالة جميع الحشائش الموجودة بكثرة داخل و حول المعبد، وسوف يتم الاستعانة بعمال من الإدارة الهندسية مرة كل شهر على الأقل لإزالة هذه الحشائش، حيث تم تطوير المعبد من قبل بأيادي بعثة فرنسية انطلقت فى عملها عام 1998 واستمرت 8 سنوات كاملة حتى عام 2006.



القطع المكتشفة فى معبد مونتو بالطود



أهم معبد شاهد على عبادة إله الحرب بمدينة الطود



مدخل معبد مونتو بمدينة الطود



معبد مونتو أهم معبد شاهد على عبادة إله الحرب بمدينة الطود



معرض القطع داخل معبد مونتو



معرض مونتو أهم معبد لعبادة إله الحرب



مونتو أهم معبد شاهد على عبادة إله الحرب بمدينة الطود