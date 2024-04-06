المشدد 7 سنوات لسائق وضع الترامادول داخل عصير لطفل فأودى بحياته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم ، بمعاقبة المتهم " م.م.س" بالسجن المشدد 7 سنوات ،عما أسند إليه الزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه في قتل المجني عليه الطفل " م.م.ع" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة محربك يفيد ،بوفاة الطفل المجني عليه، بسبب تعاطيه مواد مخدرة من قبل المتهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.م.س" سائق ، في قتل المجني عليه الطفل " م.م.ع" الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية، وكان ذلك بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تصادف تواجد المجني عليه بالقرب من سكن المتهم الذي كان محراز أقراص مخدرة كونه من معتادي تعاطي المخدرات ، وعند تصادف المجني عليه للعب أسفل مسكنه ، قام المتهم بوضع اقراص مخدرة الترامادول داخل عصير المانجو واعطائها للمجني عليه لشرابها مؤهما إياه بإدخال السرور الي قلبة ، وعقب عودة المجني عليه لمسكنه ظهرت عليه علامات الإعياء بارتفاع في درجة الحرارة الي المستشفي لعلاجه، وتم حجز المجني عليه بالعناية المركزة حتي وافته المنية متأثرا بأعراض المخدر، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.