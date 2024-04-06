المؤبد لجزار قتل زوجته بسبب خلافات في الاسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار رئيس المحكمة ،وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس ،والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين ، بمعاقبة المتهم " أ.ع.ا" بالسجن المؤبد، عما أسند إليه ،والزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والأدوات المستخدمة، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة ، لاتهامه بقتل المجني عليها " ن.ر.ع" .
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 20060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل الشقة محل سكنهم، بدائرة القسم .
تبين من التحقيقات ، بأن التحريات توصلت الي أنه بسبب الخلافات الزوجية بين المتهم " أ.ع.أ" جزار ،وبين المجني عليها زوجته " ن.ر.ع" ربة منزل ، وذلك حال قيامها بنقل بعض قطع الأثاث من مسكن الزوجية ،الي مسكن والد المجني عليها للإقامة مع والدها ، ونشبت مشادة كلامية بينهما وقام علي أثرها المتهم بجذب غطاء رأس حريمي وخنقها فسقطت علي الأرض ثم علق جثمانها علي باب خزينة الملابس بغرفة النوم ، وأحضر سلاح أبيض نصل كتر واصابها في يدها حتي قطع الشرايين حتي تاكد من وافتها،وغادر محل الواقعة ، وتبين من استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة ، أنه تزوج من المجني عليها منذ قرابة 8 سنوات ،ومنذ 3 سنوات بدأ يلاحظ بعض التغيرات في تصرفات المجني عليها ،فساوره الشك بشأن سلوكها ،وترك مسكن الزوجية وإقامتها رفقة أهلها ، وقرر التخلص منها ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
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