المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة هاتف مسن من أمام جامعة القاهرة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل مسن من أمام جامعة القاهرة.

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين "مصطفي.م.م" 21 سنة سائق، "أحمد صلاح" 18 سنة، لمحكمة الجنايات .

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أنه في يوم ٢ /٢٠٢٣/١٢ بدائرة قسم شرطة الجيزة - قاما المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "مرسي مصطفي"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليه.



كما قام المتهم الثاني بجذب الهاتف الجوال خاصه المجني عليه عنوه حال استقلالهما الدراجة البخاريه قيادته وبمقاومة المجني عليه لهما وتشبسه للحيلولة، فسقط أرضا وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وبمناظرة النيابة العامة بالتحقيقات وذلك حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول المبين بالتحقيقات.