إضرابات السكك الحديدية مستمرة فى بريطانيا.. تعليق معظم الخدمات واضطراب الحركة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه طُلب من ركاب السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى التحقق قبل سفرهم، مع دخول إضرابات سائقى القطارات لليوم الثاني وتعليق معظم خدمات ست شركات تعمل على خطوط رئيسية.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء الصناعي الذي اتخذته نقابة السائقين آسليف، سيعني أن الموظفين العاملين في 6 شركات سينظمون إضرابًا لمدة 24 ساعة يوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرحلات سيتم تشغيلها بجدول زمنى مخفض بشكل كبير، وحذرت الشركات الست أيضًا من أن الإضراب الصناعي يوم السبت قد يؤثر على الخدمات يوم الأحد.

وقالت شركة LNER، التي تدير القطارات على الخط الرئيسي للساحل الشرقي، إنها ستشغل 35 خدمة بين لندن وإدنبره وويست يوركشاير يوم السبت، أي حوالي 25% من جدولها الزمني المعتاد.

وقالت شركة جريت ويسترن، التي تدير خدمات من لندن بادينجتون إلى جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، إنها ستقدم "خدمة محدودة للغاية" على بعض الطرق، مع نافذة تشغيل مخفضة من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً. سيتم أيضًا تشغيل قطار هيثرو السريع بوتيرة منخفضة، كل 30 دقيقة، بدلاً من 15 دقيقة المعتادة.

لم يشارك سائقو القطارات في اسكتلندا وويلز في الإضراب، ولكن من المتوقع أن تتعطل خدمات السكك الحديدية عبر الحدود.

وتتزامن هذه الإضرابات مع حظر العمل الإضافي الذي فرضته نقابة آسليف على جميع المشغلين، والذي بدأ يوم الخميس وسيستمر حتى يوم السبت، ومن المقرر تنفيذ إضراب آخر يومي الاثنين والثلاثاء. ومن المتوقع أن يزيد الحظر من احتمالية الإلغاء والتعطيل خلال مهلة قصيرة.