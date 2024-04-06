أنطونوف: روسيا ستدرس أى عرض أمريكي يقدم لها حول تبادل المعتقلين

وكالات

صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأنه في حال كانت الإدارة الأمريكية تحضر بالفعل عرضا لتبادل المعتقلين مع روسيا، فمن المؤكد ستتم دراسته وسيلقى الرد من الأجهزة المختصة.

وقال أنطونوف للصحفيين بعد زيارته للمعتقل الروسي رومان سيليزنيف في أحد السجون الأمريكية: "من الصعب بالنسبة لي... أن أتحدث باسم الإدارة الأمريكية الحالية، إذا كانوا يقومون بإعداد هذه المقترحات، أود أن أقول إنه ستتم دراستها، وستقدم أجهزتنا ذات الصلة إجابة مناسبة.. من غير المجدي أن نخمن حول ذلك الآن، علينا فقط أن ننتظر".

وأشار أنطونوف إلى أنه ليس لدى سيليزنيف، المدان في الولايات المتحدة، فرصة لمغادرة السجن مبكرا، قائلا: "لا توجد مثل هذه الفرص.. هناك فرصة إذا تم تبادله مع أحد الأمريكيين، في إطار القناة السرية المناسبة.. لا أعرف أي تفاصيل في هذا المجال، وكما قال دميتري سيرغيفيتش بيسكوف، مثل هذا العمل يجب أن يتم بالكامل في صمت، ونحن الدبلوماسيين على وجه الخصوص، لا نتعامل مع هذه القضية، ولكن الخدمة الخاصة تفعل ذلك".

وسبق أن أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لديه اتصالات معينة بشأن مبادلة الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكن كل أمور التبادل يجب أن تتم في صمت، مشيرا إلى أن انتهاك سلامة العملية يخلق مشاكل.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية أعلنت في مارس العام الماضي، احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن تستعد لتقديم عرض جديد لموسكو لتبادل إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان المدانين بالتجسس في روسيا.

وتم اختطاف نجل نائب مجلس الدوما من الحزب الليبرالي الديمقراطي فاليرى سيليزنيف، من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية في جزر المالديف في عام 2014، وحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك سرقة بيانات بطاقات الائتمان وتنظيم عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر قدرها 170 مليون دولار.