وزير الأوقاف: أكثر من خمسة آلاف وجبة إفطار بمسجد عمرو بن العاص فى القاهرة

كتب لؤى على

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تسليم أكثر من خمسة آلاف وجبة إفطار بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الجمعة، إنه في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، شهد يوما الإثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل 2024م تسليم 46 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقاهرة وكفر الشيخ والسويس والدقهلية والإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 130 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 166 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.



