وزارة الأوقاف: سجلنا أعلى عائد يومى وشهرى لصكوك الإطعام فى تاريخ المشروع

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف تسجيل أعلى عائد يومي وأعلى عائد شهري لصكوك الإطعام في تاريخ المشروع حيث بلغ إجمالي عائد صكوك الإطعام خلال اليوم الجمعة 5 / 4 / 2024م ستة ملايين ومائتي ألف جنيه، وذلك أعلى عائد يومي في تاريخ المشروع منذ إطلاقه.

كما بلغ عائد المشروع خلال شهر رمضان المبارك نحو 27 مليون جنيه حتى تاريخه 26 رمضان وما زال بحر الخير متدفقا .



وكان قد كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، عن تصديم أكثر من خمسة آلاف وجبة إفطار بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة.

وفي إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، تم خلال يومي الاثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل 2024م تسليم 46 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقاهرة وكفر الشيخ والسويس والدقهلية والإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات ، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف السويس، و12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الدقهلية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسكندرية، و8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف مطروح، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.



جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 130 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 166 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.



