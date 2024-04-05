"محمد إسماعيل" صوت ذهبي في التلاوة بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع بكفر الشيخ، تلاوة بصوت الشيخ محمد إسماعيل، صاحب الصوت الذهبي في التلاوة، من شباب محافظة كفر الشيخ، الذين يؤمون المصلين في المساجد لأداء صلاة التراويح والتهجد.

يذكر أن الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات.

بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.