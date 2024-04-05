قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان مساء اليوم.. اعرف التفاصيل

أسوان – عبد الله صلاح

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب بـ3 مناطق شرق مدينة أسوان، وذلك مساء اليوم، نظراً لإجراء أعمال صيانة.

وذكرت الشركة في بيانٍ لها، اليوم، أنه نظراً للقيام بأعمال تحسين الضغوط بشبكة شرق المدينة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "خور عواضة، الأمبركاب، الزيداب" وذلك لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 5/4/2024، وحتى الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة، بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل الفترة المحددة.