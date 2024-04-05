اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 02:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان مساء اليوم.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 أبريل 2024 02:47 م
قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق مدينة أسوان مساء اليوم.. اعرف التفاصيل انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب بـ3 مناطق شرق مدينة أسوان، وذلك مساء اليوم، نظراً لإجراء أعمال صيانة.

وذكرت الشركة في بيانٍ لها، اليوم، أنه نظراً للقيام بأعمال تحسين الضغوط بشبكة شرق المدينة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "خور عواضة، الأمبركاب، الزيداب" وذلك لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 5/4/2024، وحتى الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة، بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه قبل الفترة المحددة.

 

 







مياه اسوان

شركه مياه الشرب والصرف الصحى

قطع مياه الشرب

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة